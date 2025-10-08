Рикардо Патрезе: «Слухи о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари»

Патрезе не исключает переход Хорнера в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что Кристиан Хорнер может продолжить карьеру в «Астон Мартин» и помочь выстроить чемпионский коллектив. Что в итоге может помочь переманить и Макса Ферстаппена .

«Кристиан – мой хороший друг. И я считаю, что отношение к нему было неоправданно жестким, потому что личная жизнь – это личная жизнь. Хотя в итоге он получил очень много денег [за увольнение из «Ред Булл»] и теперь может наслаждаться жизнь, занимаясь лошадьми.

В то же время слухи о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари ». Тогда Михаэль взял с собой лучших из «Бенеттона», и привел в «Феррари», в итоге построив победную команду и став чемпионом.

Мне кажется, что нечто подобное может случиться с Ферстаппеном. Хорнер может присоединиться к «Астон Мартин» и построить там новый «Ред Булл». Йосу Ферстаппену и Кристиану не обязательно вечно воевать друг с другом. Если условия будут подходящими и у Макса будет возможность присоединиться к чемпионской команде в «Астон Мартин», я уверен, что Йос забудет все старые обиды», – рассказал Патрезе.

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет