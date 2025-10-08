Эстебан Окон: «Я покинул «Ф-1» по политическим причинам. Были предложения на 2019-й, я должен был гоняться»

Окон рассказал, как оказался вне «Ф-1» из-за политики.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон вспомнил уход из чемпионата по окончании сезона-2018.

Француз уступил место в «Форс-Индии» Лансу Строллу , провел год запасным гонщиком «Мерседеса », после чего присоединился к «Рено ».

«По различным политическим причинам, не из-за плохих результатов, я покинул «Формулу-1». Это стало ужасным событием для меня, моего окружения, моей семьи. Было очень тяжело.

У меня на столе были предложения. Но из-за недопонимания между менеджментом и командами все пошло не по плану. Это было очень обидно, ведь я должен был гоняться.

[Работа в «Мерседесе»] делает тебя сильнее как гонщика. Ты понимаешь, на чем сосредоточиться, насколько важны какие-то аспекты. Работа в команде, которая доминировала, позволила понять многие вещи, которые пригодились в будущем.

Я мог не спать два дня, поскольку работал на симуляторе, а затем посещал брифинги. Я трудился изо всех сил. Команды это видели – вот почему я вернулся», – заявил Эстебан.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора