  • Рикардо Патрезе: «С «Феррари» каждый год происходит одно и тоже – они всегда надеются на следующий сезон»
Рикардо Патрезе: «С «Феррари» каждый год происходит одно и тоже – они всегда надеются на следующий сезон»

Патрезе назвал основную проблему «Феррари» в сезоне-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что основной проблемой «Феррари» является отсутствие действительно сильного технического специалиста вроде Эдриана Ньюи или Андреа Стеллы.

«Да, сейчас «Феррари» целиком сосредоточилась на подготовке к сезону-2026. Проблема в том, что «Феррари» всегда остается «Феррари».

В «Феррари» не видно фигуры, сравнимой по влиянию с Эдрианом Ньюи в «Ред Булл» или с Андреа Стеллой в «Макларене». Лично мне ни одно имя не приходит на ум. У «Феррари» просто нет своего Ньюи или Стеллы.

Будем надеяться, у команды все-таки есть четкое представление о том, что они будут делать в следующем году. И что их новый двигатель будет отличным. Хотя не стоит забывать об аэродинамике. Вряд ли проблемы «Феррари» этого года связаны с двигателем. Думаю, тут они не уступают конкурентам. Проблемах болида «Феррари» – в аэродинамике.

Надеюсь, «Феррари» все же движется в правильном направлении, но делать ставку на это явно не стоит! Потому что с «Феррари» каждый год происходит одно и тоже – они всегда надеются на следующий сезон», – рассказал Патрезе.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
