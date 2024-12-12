MotoGP вернется в Бразилию в 2026 году
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о пятилетнем контракте на проведение этапов в Бразилии в 2026-2030 годах.
Гран-при будут проводиться в Гоянии, на автодроме имени Айртона Сенны, куда серия уже приезжала в 1987-1989 годах. В 1992-м прошел этап в Интерлагосе – последний в стране на данный момент.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
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