MotoGP вернется в Бразилию в 2026 году

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о пятилетнем контракте на проведение этапов в Бразилии в 2026-2030 годах.

Гран-при будут проводиться в Гоянии, на автодроме имени Айртона Сенны, куда серия уже приезжала в 1987-1989 годах. В 1992-м прошел этап в Интерлагосе – последний в стране на данный момент.

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