Чемпион MotoGP Мартин: «Я победил одного из лучших гонщиков в истории на том же байке»

Мартин назвал Баньяю одним из лучших в истории MotoGP.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин , завоевавший титул в MotoGP в 2024 году в составе «Прамака », рассказал о значимости победы над пилотом «Дукати» Франческо Баньяей, двукратным чемпионом мира.

«Я очень молод. Мне 26 лет, и я надеюсь, что это лишь начало и впереди много сезонов. Чего я действительно хочу, так это запомниться чем-то большим, чем титулом MotoGP. Это сняло большой груз с моих плеч.

Пекко – один из лучших гонщиков в истории, и не только из-за статистики. Он опередил Стоунера , который, как считается, входит в пятерку сильнейших всех времен. И я его победил на том же байке. Не знаю, куда эта победа ставит меня. У меня в среднем один подиум в каждых трех гонках, учитывая сезоны с «Махиндрой» [в Moto3] и в Moto2 . Посмотрим, что будет в 2025 году, когда я буду гоняться за другой бренд», – сказал испанец.

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