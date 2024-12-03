Чемпион MotoGP Мартин: «Я победил одного из лучших гонщиков в истории на том же байке»
Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин, завоевавший титул в MotoGP в 2024 году в составе «Прамака», рассказал о значимости победы над пилотом «Дукати» Франческо Баньяей, двукратным чемпионом мира.
«Я очень молод. Мне 26 лет, и я надеюсь, что это лишь начало и впереди много сезонов. Чего я действительно хочу, так это запомниться чем-то большим, чем титулом MotoGP. Это сняло большой груз с моих плеч.
Пекко – один из лучших гонщиков в истории, и не только из-за статистики. Он опередил Стоунера, который, как считается, входит в пятерку сильнейших всех времен. И я его победил на том же байке. Не знаю, куда эта победа ставит меня. У меня в среднем один подиум в каждых трех гонках, учитывая сезоны с «Махиндрой» [в Moto3] и в Moto2. Посмотрим, что будет в 2025 году, когда я буду гоняться за другой бренд», – сказал испанец.
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