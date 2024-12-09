Юки Цунода: «Как гонщик я добился наибольшего прогресса во всем пелотоне – могу громко и открыто об этом говорить»

Цунода считает себя подходящим гонщиком для перехода в «Ред Булл».

Пилот «РБ», как считается, продолжит выступать за свою команду в следующем сезоне, в то время как при обсуждении кандидатов на место нового напарника Ферстаппена имя японца почти никогда не упоминается.

В частности, в отношении Цуноды зачастую высказываются сомнения относительно его психологической устойчивости, качества технической обратной связи и склонности ругаться по радио.

«Мой подход полностью изменился, и, если говорить о давлении – ну, я нахожусь под давлением в каждой без исключения гонке, постоянно находился будто на краю пропасти. И в итоге это на самом деле сделало меня сильнее. И при этом как гонщик я добился наибольшего прогресса во всем пелотоне – я могу громко и открыто об этом говорить.

В рамках проведения тестов сложно увидеть то, в чем я могу быть ограничен. Что касается общения по радио – спасибо, что спросили. Прошу вас, пройдитесь по 24 прошедшим Гран-при и посчитайте, сколько я орал по радио. Возможно, это было только в первой гонке.

И я не думаю, что команда может сильно жаловаться на манеру общения гонщика по радио. К тому же, послушайте для сравнения переговоры других пилотов. Я могу с уверенностью сказать, что стал намного спокойнее, и стараюсь сосредоточиться на том, что сам могу сделать и на какие вещи повлиять.

Как я уже говорил, по ходу этого сезона мне удалось неплохо заявить о себе, и началось все это в Бахрейне. Полагаю, все ожидали, что в «Ред Булл» в итоге окажется Даниэль Риккардо, а я продолжал совершенствоваться. Да, в некоторых гонках я мог бы выступить лучше, это понятно. Но в то же время я выступал достаточно стабильно и в сравнении с напарниками хорошо справлялся с тем, чтобы выжимать из болида максимум.

Если же, как вы говорите, у меня плохая обратная связь с командой – то вряд ли команда смогла бы так прибавить в работе с болидом и набрать так много очков. Хотя понятно, что мне есть в чем прибавлять, я явно не идеальный гонщик, я не набрал свою лучшую форму на все сто процентов. И в то же время я способен доказать, что многое умею», – рассказал Цунода.

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