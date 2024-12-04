Скотт Митчелл: «В «Ред Булл» не верят, что Цунода будет стабильно показывать себя с лучшей стороны, выступая рядом с Ферстаппеном»

Цунода почти наверняка не получит шанса в «Ред Булл» – считает Митчелл.

Обозреватель The Race Скотт Митчелл высказался о карьерных перспективах Юки Цуноды и о его шансах получить повышение.

В «Ред Булл» пока не определились с тем, как будут выглядеть составы обеих команд в следующем году – данное решение будет принято владельцами уже по окончании сезона.

Однако на данный момент считает, что с Серхио Пересом будет решено расстаться, а напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Лиам Лоусон , а не Юки Цунода . Напарником японца в «РБ» же станет пилот молодежной программы Изак Аджар.

Вот, что о Цуноде говорил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер:

«С точки зрения скорости мы видим, что он и правда может быть очень быстр. Сейчас он к тому же набрался опыта, допускает меньше ошибок. При принятии решения по составу пилотов будут учитываться все факторы. Мы все тщательно взвесим по окончании сезона. Приоритет – определиться с тем, каким путем мы пойдем с Серхио Пересом . Ну и, разумеется, всегда нужно помнить, что с учетом уровня давление быть напарником Макса Ферстаппена – это, вероятно, тяжелейшая задача в «Формуле-1».

Митчелл в свою очередь выделяет факторы, которые почти наверняка не позволят Цуноде попасть в «Ред Булл»:

«В ответе Хорнер в основном говорит о достоинствах Цуноды, однако последняя строчка про давление, которое ты испытываешь, работая в команде с Ферстаппеном, как бы намекает на то, что именно вызывает у «Ред Булл» наибольшие сомнения.

В «Ред Булл» не верят, что Цунода будет способен на стабильной основе показывать себя с лучшей стороны, выступая рядом с Ферстаппеном. Там опасаются, что под давлением он начинает ошибаться, слишком теряет хладнокровие при общении с командой по радио – причем это происходит даже сейчас, когда ему четко дали понять, что в данном аспекте ему необходимо прибавлять.

Еще одно предположение – это недостаточно хорошая техническая обратная связь, и что она была не столь впечатляющей, как у Даниэля Риккардо, когда тот еще выступал за команду.

У Цуноды нет проблем со скоростью – и по иронии судьбы, именно поэтому при сравнении Юки и Лоусона между собой не идет в минус Лиаму. В «Ред Булл» считают Цуноду хорошим ориентиром для Лоусона, чтобы лучше того оценить, особенно учитывая разницу в опыте. И Лоусон при этом обладает многими другими характеристиками, которых нет у Цуноды.

К сожалению, для Юки все это, скорее всего означает то, что несмотря на стабильно хорошие выступления и заслуженный шанс проявить себя в «Ред Булл», он этот шанс в итоге так и не получит. А без будущего в «РБ» Цунода покинет систему «Ред Булл» по окончании следующего сезона – а «Хонда» в этот же момент уйдет работать с «Астон Мартин».

К слову, приближающийся момент завершения сотрудничества с «Хондой» тоже может быть одной из причин, по которым в «Ред Булл» сомневаются в приглашении Цуноды в главную команду.

Куда в итоге отправится Цунода – пока не ясно. Места в «Астон Мартин» заняты Фернандо Алонсо и Лансом Строллом, однако другие команды – например, «Хаас», – проявляли интерес к Цуноде до того, как в «Ред Булл» подтвердили его контракт на 2025 год».

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