Гельмут Марко: «Составы «Ред Булл» и «РБ» будут определены в понедельник, объявление – в конце недели»
Судьба пилота «Ред Булл» Серхио Переса и гонщиков «РБ» Лиама Лоусона и Юки Цуноды будет решена в понедельник, сообщил советник Гельмут Марко.
«Обсудим все факты. В конце будет принято решение. Составы обеих команд будут определены завтра», – заявил австриец в воскресенье вечером, после Гран-при Абу-Даби.
Компания огласит решение после тестов Юки Цуноды в болиде «Ред Булл», которые пройдут во вторник:
«Когда будет объявление? Не думаю, что в понедельник. Конечно, мы подождем тестов Юки, прежде чем объявлять».
Марко утвердительно ответил на вопрос о том, намечено ли сообщение о составах на конец недели:
«Таков план в настоящий момент, да».
Гельмут не стал подтверждать или опровергать мнение о том, что пилот «РБ» Лиам Лоусон является фаворитом на место Переса:
«Это мы обсудим завтра, у нас будет гораздо больше данных».
Считается, что Лоусон перейдет в «Ред Булл», а напарником Цуноды в «РБ» станет новый вице-чемпион «Формулы-2» Изак Аджар. По словам Марко, неудачное выступление Аджара в заключительной гонке сезона не скажется на решении.
«Нет, ведь тот старт не был его виной. Это не повлияет на выбор», – заверил босс молодежной программы «Ред Булл».
Наконец, Гельмут прокомментировал сход Переса в Абу-Даби:
«К сожалению, снова сгорело сцепление. То же случилось в Катаре – надо изучить причины. Как бы то ни было, это не назвать хорошим завершением сезона».
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