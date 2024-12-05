Тото Вольфф о проблеме мата в «Ф-1»: «Мой семилетний ребенок недавно спросил: «А что такое #####?» Он услышал это слово от гонщиков»
Исполнительный директор «Мерседеса» поддержал кампанию по ограничению использования нецензурных выражений в официальных мероприятиях «Формуыл-1», отметив, что подобные случае действительно могут навредить детям.
«Да, у меня есть мысли по поводу нецензурных выражений. Как и рассказывал Джордж, его восьмилетний племянник занимается картингом и смотрит все трансляции «Формулы-1». Мой семилетний ребенок тоже занимается картингом и любит смотреть все, связанное с «Ф-1».
И пару месяцев назад он вообще впервые задал мне подобный вопрос, спросив: «А что такое #####?» Когда я спросил, где и от кого он услышал это слово, он ответил – что от гонщиков «Формулы-1».
Да, у меня самого были конфликты с Мохаммедом бен Сулайемом по разным вопросам, но в данном случае я его поддерживаю – гонщики должны быть примером для подражания, особенно когда их слова транслируются в прямом эфире. При этом они наделены правами, полномочиями.
Если перевести это слово на мой родной язык, это будет весьма грубое выражение. И я бы никогда не использовал это слово в общении по радио. При этом мы обсуждали этот вопрос с Джорджем и Льюисом. Они знают, что мне не нравится такой язык и мы смогли обо всем договориться, постаравшись ограничить использование подобных выражений», – рассказал Вольфф.
Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны?
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