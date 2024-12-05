Фернандо Алонсо: «Расселл не был замечен в двуличности. Проблема скорее в отсутствии последовательности при принятии решений судьями»

Алонсо высказался о конфликте Ферстаппена и Расселла.

Пилот «Астон Мартин » не стал вставать на сторону того или иного гонщика, при этом заявив, что не согласен с оценкой Ферстаппена, который обвинил Расселла в двуличности.

«Нет, я так не думаю. Я считаю Джорджа хорошим гонщиком и хорошим человеком. Мы с ним хорошие друзья. И не думаю, что он был замечен в двуличности.

Мне кажется, что на самом деле все дело в той проблеме, в которой Макс и сам со мной согласен, о чем мы неоднократно говорили. Что во многих случаях при принятии решений о вынесении штрафов отсутствует последовательность. То есть такой вот инцидент может случиться в Катаре, затем ты приедешь на следующий Гран-при и сделаешь то же самое, но результат будет другим. То есть с точки зрения пилотажа ты будешь действовать одинаково, а вот последствия в виде штрафа или его отсутствия будут разными.

И разочарование у нас вызывает именно это отсутствие последовательности. При этом недавно в «Ф-1» сменился и гоночный директор, и во многом поменялся состав стюардов. Надеюсь, эти изменения пойдут на пользу и приведут к последовательности при принятии решений, о которой мы давно просим», – рассказал Алонсо .

Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»

Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»

Джордж Расселл: «Ферстаппен назвал меня двуличным ублюдком – я не смирюсь. Макс думает, что ему сойдет с рук убийство, он громил свою команду»