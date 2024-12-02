Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»

Хорнер считает маловероятным переход Колапинто в «Ред Булл».

Руководитель австрийской команды заявил, что в «Ред Булл» довольны пилотами своей молодежной программы и намекнул на возможный перевод в «Формулу-1» Изака Аджара.

Считалось, что Колапинто является главным претендентом на место в «Ред Булл», однако несколько аварий в последних гонках, по сообщению ряда источников, охладили интерес «Ред Булл» к аргентинцу.

При этом ранее сообщалось, что «Ред Булл» все же продолжает переговоры с «Уильямсом» о выкупе контракта Колапинто.

«Колапинто без сомнения является очень талантливым гонщиком, который стремится завоевать постоянное место в «Формуле-1».

Тем не менее, у нас в молодежной программе «Ред Булл» тоже есть много талантливых гонщиков. Но я уверен, что в будущем Франко обязательно найдет способ войти в число постоянных участников «Формулы-1».

Разумеется, вы всегда стараетесь отслеживать ситуацию на рынке пилотов – приглядываете за тем, что происходит в других командах. Но у нас достаточно сильная и глубокая программа молодых пилотов.

Например, приятно видеть, что Изак Аджар хорошо выступает в «Формуле-2». Если я правильно помню, перед последним этапом сезона в Абу-Даби двух лидеров (одним из которых является Аджар) разделяют всего 0,5 очка.

В то же время Лиам Лоусон и Юки Цунода были очень близки по темпу в последней гонке в Катаре. Так что да, с точки зрения пилотов мы полностью укомплектованы», – рассказал Хорнер .

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