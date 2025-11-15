  • Спортс
  • Правила получения лицензий для гонок на «Нордшляйфе» изменили из-за победы Ферстаппена
7

Правила получения лицензий для гонок на «Нордшляйфе» изменили из-за победы Ферстаппена

На «Нюрбургринге» произошли изменения из-за Ферстаппена.

Немецкая автоспортивная федерация внесла изменения в правила получения лицензий для участия в соревнованиях на трассе «Нюрбургринг».

В рамках местной серии по гонкам на выносливость Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) теперь будут учитывать участие в официальных соревнованиях по симрейсингу при выдаче лицензии категории «Б».

Также упростили выдачу лицензии категории «А», которая позволяет участвовать в гонках на более быстрой технике класса GT3. Вместо 2 результатов и 14 гоночных кругов теперь требуется 1 результат и 8 кругов. Критерий по времени, проведенному на трассе (минимум 20% от всей гонки), был полностью убран.

Ключевым фактором при принятии данных решений называется участие Макса Ферстаппена в двух 4-часовых гонках NLS в сентябре.

Нидерландец прошел экзамен, получил категорию «Б», проехал гонку за рулем «Порше» 718 Cayman GT4 CS, будучи заявленным в двух экипажах (что позволило выполнить требование относительно двух результатов) и получил категория «А».

Через две недели Ферстаппен вернулся на «Нордшляйфе» и провел заезд за рулем «Феррари» 296 GT3, в итоге одержав победу.

В дирекции гонки признали, что, несмотря на отсутствие опыта живого участия в гонках на выносливость, пилоту «Ред Булл» хватило навыков из симрейсинга, чтобы грамотно действовать в условиях трафика и одновременного присутствия на трассе большого числа машин разных классов.   

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoРед Булл
Нюрбургринг
logoФормула-1
гонки на выносливость
GT
logoМакс Ферстаппен
