Габриэл Бортолето: «Думаю, у Норриса и Пиастри равные возможности в «Макларене»
Пилот «Заубера» (со следующего сезона команда будет переименована в «Ауди») Габриэл Бортолето поделился мнением о внутренней обстановке в «Макларене».
Бразильца попросили оценить, может ли команда отдавать предпочтение Ландо Норрису в борьбе с Оскаром Пиастри.
Прежде чем получить место в «Ф-1», Бортолето около года числился в молодежной программе «Макларена».
«Ландо дольше выступает за команду… Это как если бы я выступал за «Ауди» лет шесть-семь, а потом пришел новый пилот… Отношение будет разное. У тебя был коллега, с которым вы проработали десять лет, а потом пришел новичок. Вам будет приятнее работать с тем, кого вы дольше знаете.
Но это не значит, что в командах работают непрофессионалы. Никто не получает приоритет, это вопрос… Хорошо, возможно, один из них мне нравится больше.
Я не знаю, какая у них там атмосфера, хорошо? Я недолго там был и не особо вовлекался в «Формулу-1». Я не всегда присутствовал на гонках, но думаю, что у них обоих равные возможности, у них одинаковые машины, и они оба способы показывать хорошие результаты.
Так что если команде будет приятнее от победы кого-то конкретного из них, то это их проблемы», – сказал Габриэл.
