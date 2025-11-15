Габриэл Бортолето: «Думаю, у Норриса и Пиастри равные возможности в «Макларене»

Бортолето высказался об обстановке в «Макларене».

Пилот «Заубера » (со следующего сезона команда будет переименована в «Ауди») Габриэл Бортолето поделился мнением о внутренней обстановке в «Макларене ».

Бразильца попросили оценить, может ли команда отдавать предпочтение Ландо Норрису в борьбе с Оскаром Пиастри .

Прежде чем получить место в «Ф-1», Бортолето около года числился в молодежной программе «Макларена».

«Ландо дольше выступает за команду… Это как если бы я выступал за «Ауди» лет шесть-семь, а потом пришел новый пилот… Отношение будет разное. У тебя был коллега, с которым вы проработали десять лет, а потом пришел новичок. Вам будет приятнее работать с тем, кого вы дольше знаете.

Но это не значит, что в командах работают непрофессионалы. Никто не получает приоритет, это вопрос… Хорошо, возможно, один из них мне нравится больше.

Я не знаю, какая у них там атмосфера, хорошо? Я недолго там был и не особо вовлекался в «Формулу-1». Я не всегда присутствовал на гонках, но думаю, что у них обоих равные возможности, у них одинаковые машины, и они оба способы показывать хорошие результаты.

Так что если команде будет приятнее от победы кого-то конкретного из них, то это их проблемы», – сказал Габриэл.

