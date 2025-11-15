Жак Вильнев: «Леклер пока не доказал, что способен бороться за чемпионский титул»

Вильнев оценил перспективы пилотов «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о текущем положении Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Для Шарля Леклера «Феррари» – это его дом. Он гоняется за «Феррари» с 2019 года, да и практически всю свою карьеру в молодежных сериях Леклер провел в статусе участника молодежной Академии «Феррари».

При этом Леклер пока еще не доказал того, что способен бороться за чемпионский титул. Он доказал, что является быстрым гонщиком, но ему только предстоит доказать то, что он способен выиграть чемпионат.

Возможно, у Леклера пока еще не было достаточно быстрой машины, чтобы выиграть титул, но в глазах других команд в его отношении всегда будет возникать вопрос о том, достаточно ли он хорош, и сейчас ведущие команды предпочитают сосредоточиться на других пилотах. Думаю, еще 2-3 года назад Леклер был бы более востребованным на рынке пилотов.

Что касается Льюис Хэмилтона, то для него переход в «Феррари» – это последний шаг в карьере, так что ему нужно как-то постараться сделать так, чтобы это сработало. В любом случае, у «Феррари» [на замену] есть Бермэн, который уже ждет своего шанса. Олли знает, что как только Леклер или Хэмилтон освободят места, настанет его очередь», – рассказал Вильнев.

