«Ред Булл» выберет Лоусона или Цуноду на сезон-2025, Пересу предложат роль амбассадора (PlanetF1)

Гран-при Абу-Даби должен стать последним в карьере Переса в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес покинет пелотон «Формулы-1», если не покажет «ошеломляющий» результат на Гран-при Абу-Даби, сообщает PlanetF1.

Издание подтверждает информацию коллег из Speedcafe: гонщика «Уильямса » Франко Колапинто больше не рассматривают как кандидата на место в «Ред Булл» или «РБ». Борьба за кокпит Переса разворачивается между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой , гонщик «Формулы-2» Изак Аджар должен получить место в «РБ».

Как утверждает PlanetF1, составы «Ред Булл» и «РБ» должны определить в кратчайшие сроки после гонки в Абу-Даби. Вероятнее всего, Пересу предложат роль амбассадора, схожую с той, что выполнял Даниэль Риккардо. После того, как будет решен вопрос с Серхио, «Ред Булл» выберет его преемника – Лоусона или Цуноду.

«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)

Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сосредоточен на том, чтобы оказывать Пересу полную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби»