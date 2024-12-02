  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ред Булл» выберет Лоусона или Цуноду на сезон-2025, Пересу предложат роль амбассадора (PlanetF1)
18

«Ред Булл» выберет Лоусона или Цуноду на сезон-2025, Пересу предложат роль амбассадора (PlanetF1)

Гран-при Абу-Даби должен стать последним в карьере Переса в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес покинет пелотон «Формулы-1», если не покажет «ошеломляющий» результат на Гран-при Абу-Даби, сообщает PlanetF1.

Издание подтверждает информацию коллег из Speedcafe: гонщика «Уильямса» Франко Колапинто больше не рассматривают как кандидата на место в «Ред Булл» или «РБ». Борьба за кокпит Переса разворачивается между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, гонщик «Формулы-2» Изак Аджар должен получить место в «РБ».

Как утверждает PlanetF1, составы «Ред Булл» и «РБ» должны определить в кратчайшие сроки после гонки в Абу-Даби. Вероятнее всего, Пересу предложат роль амбассадора, схожую с той, что выполнял Даниэль Риккардо. После того, как будет решен вопрос с Серхио, «Ред Булл» выберет его преемника – Лоусона или Цуноду.

«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)

Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сосредоточен на том, чтобы оказывать Пересу полную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoИзак Аджар
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФранко Колапинто
logoЮки Цунода
logoРБ
logoФормула-2
logoГран-при Абу-Даби
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
возможные переходы
logoУильямс
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
122 минуты назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
652 минуты назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11сегодня, 11:39
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото