«Ред Булл» выберет Лоусона или Цуноду на сезон-2025, Пересу предложат роль амбассадора (PlanetF1)
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес покинет пелотон «Формулы-1», если не покажет «ошеломляющий» результат на Гран-при Абу-Даби, сообщает PlanetF1.
Издание подтверждает информацию коллег из Speedcafe: гонщика «Уильямса» Франко Колапинто больше не рассматривают как кандидата на место в «Ред Булл» или «РБ». Борьба за кокпит Переса разворачивается между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, гонщик «Формулы-2» Изак Аджар должен получить место в «РБ».
Как утверждает PlanetF1, составы «Ред Булл» и «РБ» должны определить в кратчайшие сроки после гонки в Абу-Даби. Вероятнее всего, Пересу предложат роль амбассадора, схожую с той, что выполнял Даниэль Риккардо. После того, как будет решен вопрос с Серхио, «Ред Булл» выберет его преемника – Лоусона или Цуноду.
«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)
Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сосредоточен на том, чтобы оказывать Пересу полную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
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