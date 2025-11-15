Оскар Пиастри: «Машина более-менее та же. Стараюсь лучше адаптироваться к другим условиям»

Пиастри рассказал, какие проблемы у него возникли в последних гонках.

Пилот «Макларена » прокомментировал трудности, с которыми столкнулся в последних гонках.

«В последних трех уик-эндах наблюдалась одна тенденция. В Остине мне пришлось совершенно по-другому пилотировать. В Мексике – то же самое.

Одно дело адаптироваться к другим условиям. Но когда весь сезон твой пилотаж позволял добиваться хороших результатов, очень трудно приспособиться к иному подходу. В этом плане мне пришлось многому учиться и пытаться адаптироваться к новым методам.

На мой взгляд, в Бразилии я провел очень хорошую практику. Было ощущение, что медленнее я не стану. А затем по ходу уик-энда все стало складываться не лучшим образом. «Софт» вел себя очень странно, он был едва ли лучше «медиума».

В субботу была очень странная ситуация со сцеплением. Провести все три сегмента [квалификации] практически без улучшения времени – это почти неслыханно, особенно после такого дождя.

Очевидно, происходит что-то странное. Машина более-менее та же. Мы пытались попасть в «рабочее окно», но некоторые факторы усложнили задачу. Но я также стараюсь работать над тем, чтобы лучше адаптироваться к таким условиям и в каком-то смысле расширить свой арсенал», – сказал Пиастри.

