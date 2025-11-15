Макс Ферстаппен: «В картинге вы учитесь основам гонок. Но для гоночной практики он не подходит»

Ферстаппен не считает картинг правильной подготовкой к гонкам.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен заявил, что занятия картингом просто учат молодых пилотов основам гонок, но для подготовки к участию в соревнованиях на гоночных машинах он совсем не подходит.

Ферстаппена спросили, что нужно делать молодому гонщику, если у него есть 300 дней практики – заниматься картингом, или же гонками на симуляторе.

«Забудьте про картинг. Это вообще проблема нашего спорта – когда ты растешь, играя в футбол, ты всегда делаешь это мячом одинакового размера, вне зависимости от возраста. Мяч не меняется.

В нашем же случае гоночный карт ощущается совсем не так, как гоночная машина. В картинге вы лишь учитесь основам гонок – стартам, обороне позиции, обгонам. Но гоночный карт управляется совсем не так, как гоночная машина.

Совсем другое положение сиденья, у тебя есть подвеска. В то время как в картинге тебе нужно постоянно скользить. В машине же все ровно наоборот, потому что в машине тебе нужна стабильная задняя ось и подвижная передняя. Но заднюю часть сносить не должно.

То есть мы говорим о совсем другой динамике. Я бы сказал, что гоняться в картинге можно для удовольствия, но не для настоящей гоночной практики. Картинг хорош для обучения детей основам гонок, но в какой-то момент нужно идти дальше», – рассказал Ферстаппен.

