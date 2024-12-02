  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)
16

«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)

Колапинто выбыл из борьбы за место в «Ф-1» на сезон-2025.

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто, интерес к которому проявляли «Ред Булл» и «Альпин», не будет выступать в «Формуле-1» в следующем году, сообщает Speedcafe.

Колапинто мог заменить Серхио Переса в «Ред Булл» или Джека Дуэна в «Альпин» – последний еще не успел дебютировать в составе французской команды.

Издание со ссылкой на «многочисленные источники» утверждает, что ни одна из двух команд уже не рассматривает Франко. Аргентинец, как ожидается, станет резервным пилотом «Уильямса».

Предполагается, что Перес покинет «Ред Булл» по окончании сезона. Плотная борьба за место напарника Макса Ферстаппена разворачивается между партнерами по «РБ» Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, причем незначительное преимущество в данный момент у новозеландца.

Вероятнее всего, пилот «Формулы-1» Изак Аджар займет кокпит того гонщика «РБ», которого повысят в «Ред Булл».

Валттери Боттас о шансе перейти в «Ред Булл»: «Некоторые люди там не особо меня любят»

Джо Сейвард: «Все указывает на то, что «Ред Булл» выбирает между Лоусоном и Колапинто»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedcafe
logoРед Булл
logoИзак Аджар
logoРБ
logoМакс Ферстаппен
logoАльпин
возможные переходы
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoСерхио Перес
logoДжек Дуэн
logoЮки Цунода
logoУильямс
logoФранко Колапинто
logoФормула-2
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
20 минут назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
650 минут назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11сегодня, 11:39
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото