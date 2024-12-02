«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)

Колапинто выбыл из борьбы за место в «Ф-1» на сезон-2025.

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто , интерес к которому проявляли «Ред Булл» и «Альпин», не будет выступать в «Формуле-1» в следующем году, сообщает Speedcafe.

Колапинто мог заменить Серхио Переса в «Ред Булл» или Джека Дуэна в «Альпин » – последний еще не успел дебютировать в составе французской команды.

Издание со ссылкой на «многочисленные источники» утверждает, что ни одна из двух команд уже не рассматривает Франко. Аргентинец, как ожидается, станет резервным пилотом «Уильямса ».

Предполагается, что Перес покинет «Ред Булл» по окончании сезона. Плотная борьба за место напарника Макса Ферстаппена разворачивается между партнерами по «РБ» Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, причем незначительное преимущество в данный момент у новозеландца.

Вероятнее всего, пилот «Формулы-1» Изак Аджар займет кокпит того гонщика «РБ», которого повысят в «Ред Булл».

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