Ландо Норрис: «Не говорю, что в Лас-Вегасе мы будем 10-ми, но мне кажется, что выиграть будет очень трудно»

Норрис объяснил сомнения в отношении шансов на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, что старается объективно смотреть на ситуацию – и поэтому сомневается в том, что сможет выиграть Гран-при Лас-Вегаса.

Норрис не согласился с предположением, что он может искусственно занижать ожидания.

«Я могу говорить то, что хочу. И думать то, что хочу. Я всегда стараюсь быть максимально честным и объективным. Если я не считаю, что мы можем быть быстрыми на какой-то трассе – ну, значит таково мое мнение.

При этом я не говорю, что в Лас-Вегасе мы будем десятыми или что-то в этом роде. Я лишь говорю, что, как мне кажется, выиграть гонку в Лас-Вегасе будет очень трудно. При этом в прошлом году мы сильно уступали в скорости конкурентам – просто посмотрите на цифры, на саму гонку. Мы были очень далеко.

В этом году было достаточно гонок, в которых мы были недостаточно быстры. Мы же не выигрываем все гонки подряд, и не стоит этого от нас ожидать. Я лишь высказывают свое мнение относительно того, трудном нам будет или нет.

Предыдущую гонку [в Мехико] я выиграл с преимуществом в 30 секунд – то есть победа далась легко. В Бразилии мне пришлось атаковать сильнее – и выиграл я с преимуществом всего в 10 секунд, а быстрейшим на трассе, вероятно, был Макс Ферстаппен.

Мы никогда не были особенно быстры в Лас-Вегасе, так почему сейчас должен внезапно начать думать, что мы будем уверены в себе и что нас ждет легкая прогулка», – рассказал Норрис.

