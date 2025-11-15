MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
Пилот «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время в квалификации к Гран-при Валенсии – финальному этапу сезона MotoGP 2025 года. Второе место в сессии занял Алекс Маркес («Грезини»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).
MotoGP
Гран-при Валенсии
Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия
15 ноября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,809
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,026
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,044
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +0,058
5. Педро Акоста («КТМ») +0,096
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,169
7. Франко Морбиделли («ВР46») +0,257
8. Джек Миллер («Прамак») +0,335
9. Фермин Альдегер («Грезини») +0,360
10. Хоан Мир («Хонда») +0,424
11. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +0,542
12. Аи Огура («Трэкхаус») +0,562
