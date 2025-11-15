  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
0

MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Беццекки – на поуле в финале сезона MotoGP.

Пилот «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время в квалификации к Гран-при Валенсии – финальному этапу сезона MotoGP 2025 года. Второе место в сессии занял Алекс Маркес («Грезини»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

MotoGP

Гран-при Валенсии

Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия

15 ноября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,809

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,026

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,044

4. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +0,058

5. Педро Акоста («КТМ») +0,096

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,169

7. Франко Морбиделли («ВР46») +0,257

8. Джек Миллер («Прамак») +0,335

9. Фермин Альдегер («Грезини») +0,360

10. Хоан Мир («Хонда») +0,424

11. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +0,542

12. Аи Огура («Трэкхаус») +0,562

Чемпион MotoGP-2024 Мартин: «Дерьмовый год не определит мою карьеру»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
Джек Миллер
Марко Беццекки
результаты
Грезини
ЛЧР
Педро Акоста
Прамак
logoчемпионат мира MotoGP
Фабио ди Джанантонио
Жоан Зарко
Алекс Маркес
Ямаха
logoФабио Куартараро
Аи Огура
Франко Морбиделли
Фермин Альдегер
Рауль Фернандес
logoХонда
logoХоан Мир
КТМ
Априлия
ВР46
Трэкхаус Рейсинг
Гран-при Валенсии MotoGP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер о критике Элканна: «На месте Леклера послал бы своего менеджера к руководству и спросил, что это было»
вчера, 19:45
Управляющий директор «Альпин»: «Не смогли бы работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года»
вчера, 18:54
Джонатан Уитли: «Нужно не сбавлять обороты, и тогда «Ауди» станет претендентом на титул в «Ф-1» к концу десятилетия»
вчера, 18:00
Квят проиграл гонку болиду под управлением искусственного интеллекта на трассе Гран-при Абу-Даби
вчера, 17:33
Хуан-Пабло Монтойя: «Проблема Пиастри в том, что у него нет скорости. Но я бы пока не стал исключать его из борьбы за титул»
вчера, 16:58
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Решение по составу пилотов вы можете не узнать до понедельника после Гран-при Абу-Даби»
вчера, 16:10
Габриэл Бортолето о Хюлькенберге: «Нет смысла создавать токсичную атмосферу в команде, которая не борется за титул»
вчера, 15:59
Джордж Расселл: «У шин должна быть четкая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача»
вчера, 15:25
Дженсон Баттон о лучшем болиде «Ф-1» в карьере: «На мой взгляд, «Макларен» 2011 года»
вчера, 15:20
MotoGP. Гран-при Валенсии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
вчера, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото