Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
Вассер уверен в хорошей форме Хэмилтона.
Руководителя «Феррари» спросили, испытывает ли он беспокойство в связи с не лучшими результатами Льюиса после летнего перерыва в чемпионате и регулярными поражениями в борьбе с напарником.
На что Вассер заявил, что не видит признаков потери скорости у Хэмилтона и не беспокоится в связи с грядущим переходом британца в «Феррари».
«Нет, меня это совсем не беспокоит. Посмотрите хотя бы на то, как он проехал 50 кругов гонки в Лас-Вегасе. Льюис стартовал десятым, а на финише висел на хвосте у Джорджа Расселла. Так что нет, я совсем не обеспокоен», – рассказал Вассер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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