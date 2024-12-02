Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»

Вассер уверен в хорошей форме Хэмилтона.

Руководителя «Феррари » спросили, испытывает ли он беспокойство в связи с не лучшими результатами Льюиса после летнего перерыва в чемпионате и регулярными поражениями в борьбе с напарником.

На что Вассер заявил, что не видит признаков потери скорости у Хэмилтона и не беспокоится в связи с грядущим переходом британца в «Феррари».

«Нет, меня это совсем не беспокоит. Посмотрите хотя бы на то, как он проехал 50 кругов гонки в Лас-Вегасе. Льюис стартовал десятым, а на финише висел на хвосте у Джорджа Расселла. Так что нет, я совсем не обеспокоен», – рассказал Вассер .

Что случилось на Гран-при Катара: кошмарище «Мерса», провал Норриса, реванш Ферстаппена