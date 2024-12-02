ФИА объяснила решения по зеркалу на трассе, машине безопасности и штрафу Норриса в Катаре

ФИА опубликовала заявление, касающееся неоднозначных моментов Гран-при Катара .

Гонка не была прервана выездом машины безопасности, когда на трассе оказалось зеркало заднего вида с «Уильямса » Алекса Албона . Изначально на участке трека появились двойные желтые флаги, которые не заметил пилот «Макларена » Ландо Норрис, за что впоследствии получил десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу».

Гонщик «Заубера» Валттери Боттас наехал на зеркало, разбросав обломки, Карлос Сайнс («Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») получили проколы, и в итоге новый гоночный директор Руй Маркеш был вынужден выпустить сэйфти-кар.

«Обычная практика заключается в том, что машина безопасности не выезжает, если обломов немного и они не на гоночной траектории.

Значительное количество обломков после наезда болида на зеркало и проколы, последовавшие сразу после этого, вынудили принять решение о выпуске сэйфти-кара.

Виртуальная машина безопасности не стала бы решением, поскольку машины были распределены по треку, и не было достаточного промежутка времени, чтобы маршал мог убрать обломки.

ФИА постоянно рассматривает свои подходы и процессы. Она проанализирует данный конкретный сценарий и обсудит его с командами, чтобы понять, нужно ли предпринимать другие меры в будущем», – сообщили в Федерации.

Также в заявлении затронули неверную работу сигнальных огней на машине безопасности, из-за чего лидер гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» совершил поздний рестарт:

«Всем командам вербально сообщили, что машина безопасности покидает трассу, и рестарт прошел в обычном режиме. Хотя причина сбоя была найдена и устранена, сэйфти-кар в целях предосторожности заменили перед третьим выпуском на трассу».

Наконец, ФИА объяснила наказание Норриса:

«Штраф был вынесен в соответствии с руководством, разосланным командам 19 февраля 2024 года.

Нарушение под двойными желтыми флагами считается серьезным риском для безопасности, поэтому подобные нарушения приводят к столь суровым штрафам».

Ландо Норрис: «Я не идиот – если бы знал о желтом флаге, то замедлился бы. Таковы правила, справедливый штраф»

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