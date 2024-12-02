  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • ФИА объяснила решения по зеркалу на трассе, машине безопасности и штрафу Норриса в Катаре
21

ФИА объяснила решения по зеркалу на трассе, машине безопасности и штрафу Норриса в Катаре

ФИА опубликовала заявление, касающееся неоднозначных моментов Гран-при Катара.

Гонка не была прервана выездом машины безопасности, когда на трассе оказалось зеркало заднего вида с «Уильямса» Алекса Албона. Изначально на участке трека появились двойные желтые флаги, которые не заметил пилот «Макларена» Ландо Норрис, за что впоследствии получил десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу».

Гонщик «Заубера» Валттери Боттас наехал на зеркало, разбросав обломки, Карлос Сайнс («Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») получили проколы, и в итоге новый гоночный директор Руй Маркеш был вынужден выпустить сэйфти-кар.

«Обычная практика заключается в том, что машина безопасности не выезжает, если обломов немного и они не на гоночной траектории.

Значительное количество обломков после наезда болида на зеркало и проколы, последовавшие сразу после этого, вынудили принять решение о выпуске сэйфти-кара.

Виртуальная машина безопасности не стала бы решением, поскольку машины были распределены по треку, и не было достаточного промежутка времени, чтобы маршал мог убрать обломки.

ФИА постоянно рассматривает свои подходы и процессы. Она проанализирует данный конкретный сценарий и обсудит его с командами, чтобы понять, нужно ли предпринимать другие меры в будущем», – сообщили в Федерации.

Также в заявлении затронули неверную работу сигнальных огней на машине безопасности, из-за чего лидер гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» совершил поздний рестарт:

«Всем командам вербально сообщили, что машина безопасности покидает трассу, и рестарт прошел в обычном режиме. Хотя причина сбоя была найдена и устранена, сэйфти-кар в целях предосторожности заменили перед третьим выпуском на трассу».

Наконец, ФИА объяснила наказание Норриса:

«Штраф был вынесен в соответствии с руководством, разосланным командам 19 февраля 2024 года.

Нарушение под двойными желтыми флагами считается серьезным риском для безопасности, поэтому подобные нарушения приводят к столь суровым штрафам».

Ландо Норрис: «Я не идиот – если бы знал о желтом флаге, то замедлился бы. Таковы правила, справедливый штраф»

Ландо Норрис о жалобе Ферстаппена: «Молодец. Так делают все. Рад за него»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
регламент
Руй Маркеш
logoЗаубер
logoМерседес
logoМакларен
logoУильямс
logoГран-при Катара
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoФИА
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoВалттери Боттас
logoРед Булл
logoФормула-1
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
122 минуты назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
652 минуты назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11сегодня, 11:39
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото