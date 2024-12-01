Ландо Норрис о жалобе Ферстаппена: «Молодец. Так делают все. Рад за него»

Норрис прокомментировал жалобу Ферстаппена в Катаре.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о том, что соперник из «Ред Булл » Макс Ферстаппен пожаловался на него.

На Гран-при Катара Норрис получил десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу» за то, что не замедлился под желтым флагом.

«Молодец. Так делают все. Рад за него.

Я не сдавался до самого конца, сделал все возможное. Я разочарован – два очка в быстрейшей машине, что я когда-либо видел».

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»