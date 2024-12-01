Ландо Норрис о жалобе Ферстаппена: «Молодец. Так делают все. Рад за него»
Норрис прокомментировал жалобу Ферстаппена в Катаре.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, что соперник из «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался на него.
На Гран-при Катара Норрис получил десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу» за то, что не замедлился под желтым флагом.
«Молодец. Так делают все. Рад за него.
Я не сдавался до самого конца, сделал все возможное. Я разочарован – два очка в быстрейшей машине, что я когда-либо видел».
Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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