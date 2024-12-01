Ландо Норрис: «Я не идиот – если бы знал о желтом флаге, то замедлился бы. Таковы правила, справедливый штраф»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что думает о десятисекундном штрафе «стоп-энд-гоу», который не позволил ему сражаться за победу на Гран-при Катара.
«Честно говоря, я даже не знал в тот момент, что сделал что-то не так. Как оказалось, я не замедлился под желтым флагом. Я не идиот – если бы я знал о желтом флаге, то замедлился бы.
Не знаю, упустил ли я его или просто ступил, но по правилам получаешь штраф, если не замедляешься под желтым флагом, так что это справедливый штраф.
В конце у меня был чистый воздух, так что, конечно, это упущенная возможность. Довольно очевидно», – заявил британец.
Ландо ответил на вопрос об уровне оптимизма в свете борьбы «Макларена» за Кубок конструкторов:
«Он высокий. Сегодня команда предоставила мне отличный болид, и я за это благодарен. Разочарован, что не мог выступить еще хуже, чем сегодня, и не принес команде очки, которые она заслужила. Так что я сильно осложнил команде задачу. Команда проявила себя отлично, а я ее подвел».
Норрис получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» за нарушение под желтыми флагами
«Макларен» и «Феррари» разыграют Кубок конструкторов в последней гонке сезона, разрыв сократился до 21 очка
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