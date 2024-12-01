Норрис получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» за нарушение под желтыми флагами

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис выбыл из борьбы за победу на Гран-при Катара из-за огромного штрафа.

Британца наказали десятисекундным штрафом «стоп-энд-гоу» за то, что пилот недостаточно замедлился под желтыми флагами.

В итоге Ландо откатился со второй позиции на последнюю, после чего начал прорыв в очки.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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