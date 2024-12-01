Норрис получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» за нарушение под желтыми флагами
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выбыл из борьбы за победу на Гран-при Катара из-за огромного штрафа.
Британца наказали десятисекундным штрафом «стоп-энд-гоу» за то, что пилот недостаточно замедлился под желтыми флагами.
В итоге Ландо откатился со второй позиции на последнюю, после чего начал прорыв в очки.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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