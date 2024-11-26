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Гран-при Катара-2024. Онлайн гонки

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Перед стартом

1 декабря состоится Гран-при Катара, 23-й этап «Формулы-1» сезона-2024.

Старт гонки – в 19:00 по московскому времени.

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