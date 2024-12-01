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Президент ФИА о критике: «Не дело гонщиков – пусть пилотируют. Я засел в мозгах у прессы, которая обвиняет меня во всем»

В ФИА призвали пилотов «Ф-1» и СМИ не лезть в чужие дела.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что он думает о письме Ассоциации гонщиков Гран-при.

Пилоты «Формулы-1», в частности, резко раскритиковали штрафы за мат и призвали Федерацию к финансовой прозрачности.

«Не их дело. Извините. При всем уважении, я гонщик. Я уважаю гонщиков. Пусть они сосредоточатся на том, что делают лучше всего – на пилотаже.

Но ладно, хотите знать, сколько мы выплачиваем на низовом уровне? Я скажу: 10,3 миллиона [евро] мы вложили в гонки на низовом уровне в прошлом году. Думаю, это большая сумма. В 2024-м на данный момент более десяти миллионов. На низовом уровне. В картинг», – заявил спортивный чиновник.

Бен Сулайем высказался о последних перестановках и увольнениях в ФИА:

«Это наше дело. Мы будем поступать так, как лучше для ФИА. И это вообще не дело кого-либо, чтобы вмешиваться. Мы производим результаты».

У Мохаммеда спросили о конкретной перестановке – гоночного директора Нильса Виттиха сместили за три этапа до конца сезона, и выбор момента вызвал недоумение у пилотов и команд.

«А мы должны им объяснять? Когда в командах что-то происходит, они объясняют? Нет, не объясняют. Никто не должен.

У нас есть правила, мы следуем этим правилам. Мы не следуем правилам других людей. Все просто», – отреагировал экс-раллийный гонщик.

Бен Сулайем также поделился мыслями об обсуждении ФИА в прессе:

«При всем уважении, почему я должен что-то отвечать СМИ? Я несу ответственность перед членами [ФИА], перед автоспортом.

Я не тот человек, который утром просыпается и читает прессу. Медиа – это хорошо, но у них нет голосов в ФИА. Меня избрали, чтобы исправить ФИА, и я исправляю. Я очень доволен нашей новой командой. Очень доволен.

Знаете, что? Я очень оптимистично настроен по отношению к ФИА. Я так доволен нашим нынешним положением. Я вижу лишь хорошее. И, кстати, знаете, что в 2023 году к нам присоединились 64 сотрудника – к сведению? И 92 в 2024-м.

Беспокоит ли меня критика? Вообще нет. Нет. Я скажу вам, что происходит. Думаю, я засел у них в мозгах и живу там бесплатно. Неплохое жилище.

Все это происходит в паддоке и циркулирует в Великобритании. Скажу напрямую, честно, как я всегда делаю. Почему бы мне не дать вам случайные имена членов [ФИА]? Вы им позвоните и расскажите, что в ФИА хаос. Скажите им!

У меня есть дела поважнее, чем просыпаться с утра и смотреть, что обо мне пишет X, Y или Z. О, смотрите, что они обо мне пишут. И что? Я все еще тут? Да. Занимаюсь ли я приоритетными вещами для ФИА? Да. Нарушаю ли я какие-то правила? Нет. Бросьте.

Пресса обвиняет меня во всем, все эти выдумки, сексизм. Но где он? Кто-то доказал? Они вспоминают что-то, случившееся 23 года назад, а потом говорят, что я украл деньги и вмешался в результаты работы стюардов. Где это все? Где?

Они говорят о хаосе, так? Знаете, я сделаю все, чтобы улучшить положение ФИА. И пусть говорят что хотят».

Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»

Джордж Расселл: «Гонщики сыты по горло ситуацией с ФИА. Может, президент не понимает серьезность настроя»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Ассоциация команд "Формулы-1"
logoМохаммед бен Сулайем
logoГран-при Катара
logoФИА
logoФормула-1
Нильс Виттих
картинг
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