Мартин Брандл: «Если бы Ферстаппен стартовал высоко – скорее всего, именно он выиграл бы гонку в Бразилии»

Брандл впечатлен выступлением Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал, что выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу произвело на него сильное впечатление.

Ферстаппен в гонке стартовал с пит-лен, но сумел прорваться на третью позицию и финишировал на подиуме.

«Это было почти что выступление века. И получилось оно не благодаря дождевым условиям или остановке гонки красными флагами с «бесплатной» заменой шин. Нет, просто Макс продемонстрировал невероятный темп и сумел прорваться вперед в условиях самой высокой плотности в пелотоне за всю историю.

В «Ред Булл » тоже действовали с умом. И Макс в итоге использовал четыре комплекта шин, в том числе совсем новый комплект «софта» на последнем отрезке, который остался в его распоряжении только потому, что в квалификации он не прошел дальше первого сегмента.

При этом впереди лидер гонки Ландо Норрис был спокоен, но он явно не мог чувствовать себя комфортно, учитывая скорость и Антонелли , и Ферстаппена. На самом деле, если бы Макс на исправной машине стартовал с достаточно высокой позиции, то именно он, скорее всего, выиграл бы гонку. А так на финише его от Норриса отделили всего 10,7 секунды», – рассказал Брандл.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!