Тото Вольфф ведет переговоры о продаже части акций команды «Мерседес» (Sportico)
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф собирается продать часть принадлежащих ему 33% акций команды «Мерседес».
Вольфф владеет третью акций команды – в равных долях с компанией «Мерседес» и компанией INEOS. Стоимость команды «Мерседес», выступающей в «Формуле-1», сейчас оценивается приблизительно в $6 млрд. Вольфф планирует продать лишь часть своих акций сторонним инвесторам.
Как сообщает Sportico со ссылкой на свои источники, близкие к сделке, в случае продажи части акций Вольфф сохранит за собой должность исполнительного директора и руководителя команды «Мерседес».
Вольфф получил долю в «Мерседесе» в следствие того, что вложил в акции команды около $165 млн собственных денег.
Покупатель части акций, принадлежащих Вольффу, не называется. В «Мерседесе», при обращении журналистов, отказались от комментариев по данному вопросу.
Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!