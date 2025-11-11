Тото Вольфф ведет переговоры о продаже части акций команды «Мерседес» (Sportico)

Вольфф близок к продаже части своей доли «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф собирается продать часть принадлежащих ему 33% акций команды «Мерседес».

Вольфф владеет третью акций команды – в равных долях с компанией «Мерседес» и компанией INEOS. Стоимость команды «Мерседес», выступающей в «Формуле-1», сейчас оценивается приблизительно в $6 млрд. Вольфф планирует продать лишь часть своих акций сторонним инвесторам.

Как сообщает Sportico со ссылкой на свои источники, близкие к сделке, в случае продажи части акций Вольфф сохранит за собой должность исполнительного директора и руководителя команды «Мерседес».

Вольфф получил долю в «Мерседесе» в следствие того, что вложил в акции команды около $165 млн собственных денег.

Покупатель части акций, принадлежащих Вольффу, не называется. В «Мерседесе», при обращении журналистов, отказались от комментариев по данному вопросу.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!