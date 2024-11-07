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Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»

Пилоты «Ф-1» выступили с резкой критикой штрафов ФИА.

Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление, в котором категорически высказалась против наказаний пилотов «Ред Булл» и «Феррари» Макса Ферстаппена и Шарля Леклера за мат на пресс-конференциях.

Кроме того, спортсмены выступили против денежных штрафов в целом и за обеспечение большей прозрачности ФИА.

Ферстаппена наказали общественными работами, Леклера – штрафом в 10 000 евро.

«Как в любом спорте, участники должны следовать решениям судьи, нравятся ли они или нет, согласны с ними или нет. Так работает спорт. Гонщики (наши члены) ничем не отличаются и полностью это понимают.

Наши члены – профессиональные пилоты, выступающие в «Формуле-1» – вершине международного автоспорта. Это гладиаторы, которые каждый уик-энд выдают прекрасное шоу для болельщиков.

Что касается мата, есть разница между ругательствами, направленными на оскорбление других и более бытовой бранью – скажем, ты можешь описать плохую погоду, неодушевленный предмет, например, машину «Формулы-1», или ситуацию в гонке.

Мы призываем президента ФИА [Мохаммеда бен Сулайема] следить за собственным тоном и выражениями, когда он обращается к пилотам или обсуждает их публично или непублично. Более того, наши члены являются взрослыми, они не нуждаются в инструкциях через прессу о столь тривиальных вещах как использование ювелирных украшений и нижнего белья.

Ассоциация бесчисленное количество раз высказывалась о том, что денежные штрафы пилотам неуместны в нашем спорте. В последние три года мы призывали президента ФИА поделиться деталями о том, как распределяются денежные штрафы и куда направляются средства. Мы также выражали обеспокоенность негативным влиянием денежных штрафов на имидж нашего спорта. Мы вновь требуем у президента ФИА обеспечить финансовую прозрачность и прямой, открытый диалог с нами. Все заинтересованные стороны (ФИА, «Ф-1», команды и Ассоциация) должны совместно определить, куда направлять деньги на благо нашего спорта.

Ассоциация стремится сотрудничать конструктивно со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с президентом ФИА, ради продвижения нашего прекрасного спорта на благо всех, кто работает в нем, платит за него, смотрит его и любит его. Мы играем свою роль», – говорится в заявлении.

Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»

Леклер оштрафован на 10 000 евро за мат на пресс-конференции

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФИА
logoФеррари
logoРед Булл
logoФормула-1
Ассоциация гонщиков Гран-при
регламент
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoМохаммед бен Сулайем
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