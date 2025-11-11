  • Спортс
  • Норрис и Ферстаппен – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
3

Норрис и Ферстаппен – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

За этап в Бразилии наиболее высокие оценки среди участников получили победитель гонки Ландо Норрис («Макларен») и финишировавший третьим после старта с пит-лейн Макс Ферстаппен («Ред Булл») – до 9,6 балла.

Третье место разделили между собой занявший второе место Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и закончивший гонку шестым Оливер Бермэн («Хаас») – 9,0 балла.

Рейтинг пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Ландо НоррисМакларен») – 9,6

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 9,0

3. Оливер Бермэн («Хаас») – 9,0

5. Пьер Гасли («Альпин») – 8,4

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8,0

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,8

7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,6

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0

В общем зачете рейтинга первую строчку продолжает удерживать Макс Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
