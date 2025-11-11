Норрис и Ферстаппен – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.
За этап в Бразилии наиболее высокие оценки среди участников получили победитель гонки Ландо Норрис («Макларен») и финишировавший третьим после старта с пит-лейн Макс Ферстаппен («Ред Булл») – до 9,6 балла.
Третье место разделили между собой занявший второе место Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и закончивший гонку шестым Оливер Бермэн («Хаас») – 9,0 балла.
Рейтинг пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,6
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 9,0
3. Оливер Бермэн («Хаас») – 9,0
5. Пьер Гасли («Альпин») – 8,4
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8,0
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,8
7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,6
10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0
В общем зачете рейтинга первую строчку продолжает удерживать Макс Ферстаппен.
