«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» вместе представят болиды 2026 года – презентация пройдет 15 января

«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» совместно покажут новые болиды.

Команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» проведут совместную презентацию болидов и новых ливрей 2026 года.

Ранее сообщалось, что презентация «Ред Булл» пройдет 15 января в Детройте – в штаб-квартире их технического партнера, компании «Форд».

Теперь же стало известно, что в рамках мероприятия публике покажут болиды и «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз». Это станет первой совместной презентацией болидов двух данных команд.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
