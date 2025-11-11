«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» вместе представят болиды 2026 года – презентация пройдет 15 января
«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» совместно покажут новые болиды.
Команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» проведут совместную презентацию болидов и новых ливрей 2026 года.
Ранее сообщалось, что презентация «Ред Булл» пройдет 15 января в Детройте – в штаб-квартире их технического партнера, компании «Форд».
Теперь же стало известно, что в рамках мероприятия публике покажут болиды и «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз». Это станет первой совместной презентацией болидов двух данных команд.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
