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Джордж Расселл: «Гонщики сыты по горло ситуацией с ФИА. Может, президент не понимает серьезность настроя»

Гонщики «Ф-1» разочарованы взаимодействием с ФИА, заявил Расселл.

Пилот «Мерседеса» и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл прокомментировал сложные отношения с ФИА и ее президентом Мохаммедом бен Сулайемом.

На днях Ассоциация в открытом письме раскритиковала штрафы за мат. Кроме того, по словам Расселла, пилотов не предупредили о внезапном разрыве с гоночным директором Нильсом Виттихом.

«Не вполне уверен, что мы чувствуем себя услышанными, что некоторые из запрошенных нами изменений внедряют.

Ряд гонщиков чувствует, что сыт по горло всей ситуацией. И, похоже, она лишь продолжает в некотором смысле идти в неверном направлении.

Кажется, что добиться изменений или выполнения обещаний – чуть более трудная задача. Может, ФИА или президент не понимают, насколько серьезно мы настроены.

За 20 гонок в этом году и даже в прошлом мы поднимали множество вопросов. Все пилоты настроены примерно одинаково – мы знаем, чего ждем от спорта, в каком направлении все развивается, и хотим совершить небольшой разворот по ряду тем, хотим работать совместно с ФИА над этим.

Нам кажется, что этого вообще не происходит со стороны президента», – заявил британец перед Гран-при Лас-Вегаса.

Расселл упомянул один из вопросов, затронутых в открытом письме – использование денег от штрафов пилотов:

«Пару лет назад, во время президентских выборов в ФИА, мы слышали, что прозрачность на первом месте. Говорили о том, что деньги будут вкладывать в гонки на низовом уровне – все мы это поддерживаем. Мы просто хотим прозрачности, понимания того, что было обещано с самого начала».

Джордж пояснил ситуацию с заменой Виттиха на Руя Маркеша:

«Мы определенно не были в курсе. Думаю, это стало неожиданностью для всех. Часто мы, пилоты, похоже, становимся последними, кто узнает подобную информацию».

Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»

На увольнение Виттиха повлияли трения с президентом ФИА, команды «Ф-1» «шокированы и удивлены» (Крэйг Слэйтер)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
Нильс Виттих
регламент
logoМохаммед бен Сулайем
Ассоциация гонщиков Гран-при
logoФИА
logoМерседес
Руй Маркеш
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