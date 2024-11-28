Мик Шумахер покинет «Мерседес» после двух лет на должности резервного пилота

«Мерседес » объявил об уходе Мика Шумахера по окончании сезона-2024.

25-летний пилот два года был резервным в немецкой команде и работал на симуляторе, а до этого два сезона гонялся за «Хаас ». В 2024-м Мик также выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ) за «Альпин ».

«Поскольку он переходит к следующему вызову, я бы хотел лично поблагодарить Мика за вклад в нашу команду, и все мы желаем ему всего наилучшего в будущих начинаниях», – заявил исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф .

«Тяжело наблюдать за этими болидами и не сидеть в кокпите самому. Я хочу вновь на 100 процентов сосредоточиться на гонках. Я хочу полностью посвятить себя соревновательной стороне автоспорта», – подчеркнул Шумахер.

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