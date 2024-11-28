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Мик Шумахер покинет «Мерседес» после двух лет на должности резервного пилота

«Мерседес» объявил об уходе Мика Шумахера по окончании сезона-2024.

25-летний пилот два года был резервным в немецкой команде и работал на симуляторе, а до этого два сезона гонялся за «Хаас». В 2024-м Мик также выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за «Альпин».

«Поскольку он переходит к следующему вызову, я бы хотел лично поблагодарить Мика за вклад в нашу команду, и все мы желаем ему всего наилучшего в будущих начинаниях», – заявил исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Тяжело наблюдать за этими болидами и не сидеть в кокпите самому. Я хочу вновь на 100 процентов сосредоточиться на гонках. Я хочу полностью посвятить себя соревновательной стороне автоспорта», – подчеркнул Шумахер.

«Вам нужен гонщик, на которого можно положиться – который выступал в «Ф-1». Ральф Шумахер – о шансах Мика занять место в «Кадиллаке»

Франц Тост: «Ауди» нужно было нанять Мика Шумахера. Бортолето – рискованный выбор, политически крайне неудачное решение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
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