Мик Шумахер покинет «Мерседес» после двух лет на должности резервного пилота
«Мерседес» объявил об уходе Мика Шумахера по окончании сезона-2024.
25-летний пилот два года был резервным в немецкой команде и работал на симуляторе, а до этого два сезона гонялся за «Хаас». В 2024-м Мик также выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за «Альпин».
«Поскольку он переходит к следующему вызову, я бы хотел лично поблагодарить Мика за вклад в нашу команду, и все мы желаем ему всего наилучшего в будущих начинаниях», – заявил исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.
«Тяжело наблюдать за этими болидами и не сидеть в кокпите самому. Я хочу вновь на 100 процентов сосредоточиться на гонках. Я хочу полностью посвятить себя соревновательной стороне автоспорта», – подчеркнул Шумахер.
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