Франц Тост: «Ауди» нужно было нанять Мика Шумахера. Бортолето – рискованный выбор, политически крайне неудачное решение»

«Ауди» ошиблась, поставив на Бортолето, полагает Тост.

Бывший руководитель «Торо Россо» и «Альфа Таури » (ныне «РБ ») Франц Тост раскритиковал решение пригласить в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») Габриэла Бортолето .

«Бортолето – рискованный выбор. Пока он хорошо выступает в младших сериях, но скачок в «Формулу-1» огромен. Машины относительно легко пилотировать на сухой трассе, но под дождем в Сан-Паулу мы видели, что случилось с другими молодыми пилотами, которых высоко оценивали: Оливер Бермэн часто вылетал за пределы трассы и, казалось, не справлялся, а Франко Колапинто попал в две большие аварии, стоившие «Уильямсу» миллионов.

Кроме того, это крайне неудачное решение с политической точки зрения», – заявил австриец.

«Проект в «Формуле-1» и так тяжело объяснить сотрудникам, которые боятся за свои места, а тот факт, что Бинотто потратил миллионы ради подписания неизвестного бразильца – катастрофа с внутренней точки зрения», – поясняет слова Франца издание F1-Insider.com в свете трудного финансового положения группы «Фольксваген» и фирмы «Ауди».

Тост пригласил бы резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера:

«Нужно было избрать другой подход и нанять Мика Шумахера. Мик все еще молод и выиграл обе младшие категории, чего пока не сделал Бортолето. Более того, он очень быстрый, последовательно прибавлял по ходу двух лет в «Хаасе», а теперь у него большой накат за рулем актуальных болидов «Формулы-1» благодаря работе тест-гонщиком.

Последние несколько гонок также показали, что Нико Хюлькенберг прошел свой пик и, на мой взгляд, ему уже не место в «Формуле-1». Лучше было бы положиться на молодого немца вроде Мика Шумахера. Я бы разыграл немецкую карту, особенно в такие тяжелые времена. Это лучший способ заручиться поддержкой сотрудников, критически относящихся к проекту в «Формуле-1».

Немецкий портал провел параллели со словами ныне покойного экс-босса «Мерседеса» Юргена Хебберта, который вспоминал в 2012 году:

«В 2010-м у нас были проблемы с работой в краткосрочной перспективе, возникали серьезные вопросы по поводу выступлений в «Формуле-1». Но когда мы пригласили Михаэля Шумахера и решили выступать под немецким флагом, даже внутренние критики это приветствовали».

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