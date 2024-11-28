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Дженсон Баттон: «Норрис станет гораздо сильнее в 2025-м, мы увидим другого Ландо»

Баттон уверен, что Норрис сделает выводы из битвы с Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подвел итоги года для пилота «Макларена» Ландо Норриса и предположил, что борьба с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном станет важным уроком для британца.

«[Норрис] продемонстрировал мастерство и скорость. Он должен гордиться тем, чего достиг. Шанс был мал, однако он сражался за чемпионство в «Ф-1». Потрясающе находиться в таком положении.

Во многом это случилось благодаря его таланту, но также демонстрирует, насколько сильной стала команда, как она прибавила за последние несколько лет. Я хорошо помню «Макларен» 2016 года, когда я покинул «Ф-1». Тогда он был слегка другим. Горжусь командой.

Что касается борьбы с Максом, он другой зверь в сравнении любым другим пилотом. Он знает свои цели в гонке. Это может быть победа, а, может, ему просто надо опередить тебя как соперника по чемпионату, и он нацеливается на тебя. Он забывает обо всем другом и стремится опередить тебя. Мы многое раз такое видели, особенно в Остине и Мексике.

Тяжело, когда соперник насколько сосредоточен просто на том, чтобы обыграть тебя. [Норрис] многому научился, и мне не терпится увидеть немного другого Ландо в следующем году.

Он изучит каждое видео борьбы с Максом в этом сезоне. Он станет гораздо сильнее в следующем году, и мы увидим другого Ландо, считаю. Это все уроки. Пока не сражаешься с Максом, не знаешь, как будешь реагировать», – заявил эксперт Sky Sports.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoГран-при Мексики
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при США
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoДженсон Баттон
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