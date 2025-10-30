Чжоу Гуаньюй нацелен на возвращение в «Ф-1»: «После 2026-го будущее многих гонщиков окажется под вопросом, появятся возможности»

Чжоу признался, что надеется вернуться в «Ф-1».

Резервный пилот «Феррари » Чжоу Гуаньюй поделился мыслями о потенциальном возвращении к роли основного гонщика в 2027 году.

«Важно оставаться в паддоке, чтобы больше людей понимало, что ты за пилот. Нужно, чтобы весь паддок это понимал, а не одна команда, в которой ты работал три года. Вот зачем я тут. Я все еще чувствую, что возможности есть.

Разумеется, этот и следующий сезоны играют большую роль, особенно следующий, когда произойдет смена регламента. Будущее многих гонщиков окажется под вопросом, появятся возможности.

Прямо сейчас я доволен своим положением. Естественно, я был бы счастлив вернуться на решетку в следующем году. Если нет, то просто буду ждать еще сезон, а потом посмотрим», – заявил китайский спортсмен.

Гонщик также высказался о своей карьере в составе «Альфа Ромео» / «Заубера »:

«Я рад, что провел три сезона в «Формуле-1». Но не так доволен прошлым годом, ведь столько всего менялось в команде, и у меня не было возможности контролировать свою бригаду, своих людей.

Первый год сложился хорошо, болид был конкурентоспособным. Второй сезон получился достойным. Каждый год я сокращал отставание от Валттери [Боттаса ] по очкам. Он очень хороший пилот, особенно на одном быстром круге.

Я многому научился, сильно прибавил. Но в прошлом году, хотя я заработал единственные очки команды, было очень тяжело чего-либо добиться. Хотелось бы получить еще один шанс, чтобы лучше организовать все вокруг себя».

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?