Андреа Стелла: «Нужно сосредоточиться на том, что важно – чтобы титул выиграл пилот «Макларена»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил, что гонщики оставили в прошлом инцидент в Остине и на Гран-при Мехико сделали важный шаг вперед.
По словам Стеллы, Норрис и Пиастри понимают, что для них важнее должна быть не борьба друг с другом, а нейтрализация угрозы со стороны Макса Ферстаппена.
«Инцидент в Остине? Как и всегда, мы все проанализировали и в открытой и конструктивной манере обсудили с нашими гонщиками.
Мы посчитали, что лучший вариант – это начать с чистого листа оставив инцидент в прошлом, и сосредоточиться на том, что действительно важно. А именно – на том, чтобы титул выиграл пилот «Макларена». Все остальное менее важно.
Позади нас в чемпионате есть соперник, который набрал отличную форму. И наша задача – остановить его продвижение и вернуть преимущество на сторону «Макларена», – рассказал Стелла.
