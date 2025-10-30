Андреа Стелла: «Нужно сосредоточиться на том, что важно – чтобы титул выиграл пилот «Макларена»

Стелла рассказал о приоритетах «Макларена».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил, что гонщики оставили в прошлом инцидент в Остине и на Гран-при Мехико сделали важный шаг вперед.

По словам Стеллы, Норрис и Пиастри понимают, что для них важнее должна быть не борьба друг с другом, а нейтрализация угрозы со стороны Макса Ферстаппена .

«Инцидент в Остине? Как и всегда, мы все проанализировали и в открытой и конструктивной манере обсудили с нашими гонщиками.

Мы посчитали, что лучший вариант – это начать с чистого листа оставив инцидент в прошлом, и сосредоточиться на том, что действительно важно. А именно – на том, чтобы титул выиграл пилот «Макларена». Все остальное менее важно.

Позади нас в чемпионате есть соперник, который набрал отличную форму. И наша задача – остановить его продвижение и вернуть преимущество на сторону «Макларена », – рассказал Стелла.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?