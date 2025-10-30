Гюнтер Штайнер считает Бермэна новичком года: «Я подписал Олли – гениальное решение. Со мной в «Хаасе» он бы выигрывал гонки»

Штайнер высоко оценил уровень Бермэна после успеха британца в Мексике.

Экс-руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер согласился, что пилот его бывшей команды Оливер Бермэн является лучшим новичком «Формулы-1» в этом году.

«Я должен это сказать, ведь я подписал его в 2023-м. Да, гениальное решение, его нельзя не признать новичком года. Он должен был получить больше пятничных практик в 2024-м году, если бы хорошо себя проявил в 2023-м – разумеется, так и случилось.

А затем меня уже не было в команде. Можете представить, если бы я остался? Он бы выигрывал гонки.

Если говорить серьезно, он был очень хорош в Мексике. Он сохранял спокойствие, хорошо квалифицировался. До этого у него случались настоящие ошибки новичка – поэтому он набрал столько штрафных очков. Но в Мексике он не допустил ни единой ошибки, идеально провел гонку. Как можно было выступить лучше?

Я был очень рад за Олли. У команды оказалась хорошая машина на этой трассе, Олли выступил здорово и занял четвертое место. Я рад за людей в команде – не за всех, но за большинство», – заявил итальянец.

