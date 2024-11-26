Ландо Норрис: «Никто и никогда не отыгрывал отставание, которое было у меня от Ферстаппена»

Норрис убежден, что отставание от Ферстаппена было невозможно отыграть.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мыслями о том, что на начальной стадии сезона-2024 проигрывал лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену 84 балла.

«Что ж, никто в истории «Ф-1» не отыгрывал такое отставание, которое было у меня. Никто. Никогда. А в прошлом случались куда более сильные сдвиги в скорости болидов, чем сейчас. Преимущество [«Ред Булл»] в начале сезона над всеми остальными было гораздо больше, чем у нас», – заявил Ландо.

Британец также отметил, что безошибочность Ферстаппена и отсутствие технических сходов «Ред Булл» сильно осложнили задачу:

«Думаю, если бы это был любой другой пилот – ну, не любой, но не Макс и «Ред Булл », шансы [на титул] были бы куда выше».

«Говорили, побеждаю только в лучшем болиде». Речь Ферстаппена о титуле «Ф-1» – с джин-тоником!

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