Ландо Норрис: «Не спал два дня после Гран-при Сан-Паулу, просто сидел дома один, прокручивал гонку в голове»

Норрис рассказал, как тяжело переживал поражение в Бразилии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал собственные переживания после неудачи на Гран-при Сан-Паулу, которая лишила его реалистичных шансов в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за титул.

«Я буквально не мог спать первые два дня. Так что не спал, сколько там, 36-40 часов подряд. Пожалуй, это лишь ухудшило ситуацию. Когда устаешь, настроение хуже и все такое. Двойной эффект.

Я просто сидел дома один. Пожалуй, было бы лучше провести время с друзьями. Но они не живут в Монако. Кроме того, у них своя жизнь, другие дела. А я тот человек, который склонен зацикливаться, поэтому весь полет домой, всю неделю просто прокручивал это в голове снова и снова.

«Что бы я мог сделать по-другому? Почему я так поступил? Почему не сделал это? Почему не сделал то?» Начинаешь думать обо всех этих сценариях, за которые в некотором смысле себя винишь, почему это сейчас невозможно, все такое. И, да, постоянные размышления сильно сказываются в последующие дни. Было непросто», – заявил британец.

Ландо прокомментировал предположение о том, что шанс побороться за чемпионство может оказаться последним, поскольку конкуренты прибавляют, а напарник Оскар Пиастри становится опытнее:

«Это правда. Однако в нынешнем году я выступал лучше, чем в прошлом. И мой прогресс в этом сезоне, пожалуй, оказался больше, чем за последние несколько лет.

После летнего перерыва я все еще допускал кое-какие ошибки, не поймите меня неправильно. Но все ошибаются время от времени, даже чемпионы мира. Однако, на мой взгляд, я выступал на нужном уровне.

Хватит ли его для чемпионства на конкурентоспособной машине в 2025-м? Думаю, да».

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