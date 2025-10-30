Флавио Бриаторе: «Колапинто заметно прибавил и последние четыре гонки провел на уровне Гасли»

Бриаторе доволен формой Колапинто.

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе рассказал о том, что остался удовлетворен прогрессом Франко Колапинто в последних гонках.

Недавно сразу несколько изданий сообщили, что Бриаторе принял решение продлить контракт с Колапинто на сезон-2026 – ожидается, что официально об этом будет объявлено по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Бразилии.

«В последнее время Колапинто заметно прибавил, и последние четыре гонки он провел на уровне Пьера Гасли », – заявил Бриаторе.

