  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Флавио Бриаторе: «Колапинто заметно прибавил и последние четыре гонки провел на уровне Гасли»
1

Флавио Бриаторе: «Колапинто заметно прибавил и последние четыре гонки провел на уровне Гасли»

Бриаторе доволен формой Колапинто.

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о том, что остался удовлетворен прогрессом Франко Колапинто в последних гонках.

Недавно сразу несколько изданий сообщили, что Бриаторе принял решение продлить контракт с Колапинто на сезон-2026 – ожидается, что официально об этом будет объявлено по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Бразилии.

«В последнее время Колапинто заметно прибавил, и последние четыре гонки он провел на уровне Пьера Гасли», – заявил Бриаторе.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoПьер Гасли
logoФлавио Бриаторе
logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эдриан Ньюи: «Велика вероятность, что топ-команды этого сезона останутся в лидерах и в следующем году»
24 минуты назад
Жак Вильнев: «Бермэн очень агрессивный гонщик, но при этом всегда держит ситуацию под контролем. Далеко не каждый так умеет»
40 минут назад
Гюнтер Штайнер считает Бермэна новичком года: «Я подписал Олли – гениальное решение. Со мной в «Хаасе» он бы выигрывал гонки»
50 минут назад
Чжоу Гуаньюй нацелен на возвращение в «Ф-1»: «После 2026-го будущее многих гонщиков окажется под вопросом, появятся возможности»
сегодня, 13:50
Андреа Стелла: «Нужно сосредоточиться на том, что важно – чтобы титул выиграл пилот «Макларена»
сегодня, 13:36
Журналист Хант: «Бермэн – готовая замена для Хэмилтона в «Феррари». Переход в 2027-м был бы логичным»
сегодня, 13:08
Мексиканская федерация обвинила Лоусона в инциденте с маршалами. Лиам чуть не наехал на людей, перебегавших трассу
сегодня, 12:36
«Ред Булл» представит болид 2026 года 15 января – презентация пройдет в Детройте
сегодня, 12:35
Эдриан Ньюи: «Умение Ферстаппена справляться с давлением, будто впитывая его, действительно впечатляет»
сегодня, 12:26
Ромен Грожан: «Было потрясающе увидеть Оливера Бермэна на четвертом месте в Мехико»
сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50