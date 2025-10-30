Мексиканская федерация обвинила Лоусона в инциденте с маршалами. Лиам чуть не наехал на людей, перебегавших трассу

В Мексике обвинили Лоусона в едва не случившейся трагедии во время гонки.

На Гран-при Мехико гонщик «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон избежал наезда на двух маршалов, которые перебегали трассу.

Новозеландец эмоционально высказался по радио, а после гонки признался, что «глазам своим не поверил».

Мексиканская автоспортивная федерация выпустила заявление, снабдив его многочисленными скриншотами с болида Лоусона. Организация возложила ответственность за инцидент на гонщика, который недостаточно замедлился под двойными желтыми флагами.

«При анализе с онборда видно, что пилот Лиам Лоусон при подъезде к первому повороту начинает поворачивать, чтобы занять гоночную траекторию, и в этот момент хорошо видно присутствие маршалов, которые проводили свои процедуры реагирования, чтобы собрать обломки, оставшиеся в результате предыдущего контакта.

Близость машины к области работ демонстрирует, что маршалы по-прежнему действовали в зоне риска, выполняя задачи по уборке и обеспечению безопасности автодрома.

Картинки четко показывают, что пилот Лиам Лоусон сохраняет угол поворота руля, когда проезжает первый поворот, и не меняет траекторию даже несмотря на то, что маршалы пересекают трассу, чтобы вернуться на свой пост.

События происходят, когда персонал все еще работал в этой области, и это демонстрирует, что гонщик не поменял траекторию, несмотря на очевидное присутствие маршалов на треке», – говорится в заявлении.

