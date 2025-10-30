Журналист Хант: «Бермэн – готовая замена для Хэмилтона в «Феррари». Переход в 2027-м был бы логичным»

Хант допускает замену Хэмилтона на Бермэна в обозримом будущем.

Автоспортивный писатель и журналист Бен Хант назвал логичным возможный переход Оливера Бермэна из «Хааса » в «Феррари».

Предполагается, что британец может заменить своего соотечественника Льюиса Хэмилтона уже в 2027 году.

«Трудно поверить в такой уровень зрелости для молодого человека. На мой взгляд, он очевидно является готовой заменой для Хэмилтона в «Феррари».

Он живет в Италии, говорит по-итальянски. Будь я во главе «Феррари», я бы довольно комфортно чувствовал себя в плане состава на сезон-2027 и дальше. Бермэн обучается мастерству в «Хаасе» – таким план и был изначально.

Абсолютно та же ситуация, что и с Расселлом в «Уильямсе ». Пилот уходит в аренду, несколько лет набирается опыта, осваивается на трассах и, что важнее, учится на ошибках и просто растет как гонщик.

Лучшего обучения для Олли Бермэна представить невозможно. Давления нет. Он уверенно едет на равных с напарником, опытным пилотом в лице Эстебана Окона, и дает результат. Это замечательно, приятно за этим наблюдать, и «Феррари» должна быть очень довольна.

Пожалуй, единственное, что вызывает беспокойство – не переманит ли его другая команда, и не стоит ли немного поспешить с переводом», – отметил Хант в подкасте Inside the Piranha Club.

Эксперта спросили, предрекает ли он уход Хэмилтона из «Феррари» в 2027-м и трансфер Бермэна:

«Ну, это было бы логично, так ведь?»

