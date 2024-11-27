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Условия победы «Макларена» в Кубке конструкторов на Гран-при Катара

«Макларен» имеет шанс победить в командном зачете уже на Гран-при Катара.

В данный момент, за два этапа до финиша сезона, британская команда лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 24 очка, а «Ред Булл» на 53 очка.

«Макларен» сможет выиграть Кубок конструкторов уже на Гран-при Катара, если по итогам этапа наберут на 20 очков больше «Феррари» и при этом не потеряют более 9 очков относительно «Ред Булл».

«Ред Булл» потеряет шансы на победу в командном зачете, если по итогам катарского этапа, опять же, не отыграет 9 очков у «Ред Булл» или наберет на 15 очков меньше «Феррари».

Также отмечается, что на данный момент на счету «Макларена» и «Феррари» по 5 побед, но при равенстве очков выше окажется британская команда, поскольку ведет у «Феррари» со счетом 10-3 по количеству вторых мест.

За свою историю «Макларен» выигрывал Кубок конструкторов восемь раз – последний раз это случилось в 1998 году.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: StatsF1
logoГран-при Катара
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакларен
logoФеррари
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