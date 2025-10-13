MotoGP. Марк Маркес перенес операцию на лопатке

«Дукати» сообщила о здоровье Маркеса после хирургического вмешательства.

Семикратный и действующий чемпион MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Дукати », перенес успешную операцию на правой лопатке, которую сломал на Гран-при Индонезии.

Врачи в Мадриде выяснили, что после недельной иммобилизации перелом клювовидного отростка и повреждение связок не демонстрировали достаточных признаков стабилизации, поэтому решились на хирургическое вмешательство. Операция изначально рассматривалась как возможный вариант на тот случай, если запланированное консервативное лечение не увенчается успехом.

Испанец уже находится дома и продолжит восстановление, заявила команда. Сроки возвращения Марка будут зависеть от хода реабилитации.

Ранее стало известно, что Маркес пропустит как минимум два этапа.

