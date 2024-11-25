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Ален Прост о 4-м титуле Ферстаппена: «Рад, что нахожусь в такой отличной компании»

Ален Прост рад за Ферстаппена после 4-го титула пилота «Ред Булл».

После того, как Ферстаппен выиграл чемпионат 2024 года по итогам Гран-при Лас-Вегаса, он стал четырехкратным чемпионом и по количеству титулов сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше титулов за карьеру выигрывали лишь три гонщика – Хуан-Мануэль Фанхио, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

«Я рад, что нахожусь в такой отличной компании. Ведь четырехкратных чемпионов «Формулы-1» всего трое. При этом я помню, как ко мне присоединился Михаэль Шумахер, а потом и Льюис Хэмилтон, который пошел дальше. Как не забуду я и то, что первым чемпионат четыре раза удалось выиграть Хуану-Мануэлю Фанхио.

Статус четырехкратного чемпиона «Формулы-1» – это то, чем стоит гордиться. И Максу стоит городиться тем, чего он добился, оглядываясь на свою карьеру. И он свои титулы ни у кого не крал. Да, иногда тебе может повезти – например, как мне в 1986 году, то ты все равно должен понимать, что делать, чтобы удержать титул.

У Макса нет гоночных недостатков. Я помню, как комментировал «Формулу-1» на Canal+ в 2016 году, когда он выиграл свою первую гонку. Я тогда сказал, что его ждет светлое будущее и множество трофеев. Что сказать, он меня явно не разочаровал.

Может ли Макс обогнать меня по титулам? Скажем так, когда в августе 1993 года я решил, что закончу карьеру по окончании сезона, я не думал о том, что мне нужно побить какие-то рекорды. Я просто хочет получать удовольствие от гонок. Вероятно, у Макса такой же подход. Ни один гонщик не может запланировать количество выигранных за карьеру титулов. В этом слишком много случайностей», – рассказал Прост.

Разве можно сомневаться в величии и гениальности Ферстаппена? Взял титул «Ф-1» без суперболида!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoСебастьян Феттель
logoАлен Прост
logoФормула-1
logoРед Булл
logoХуан-Мануэль Фанхио
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакс Ферстаппен
logoМихаэль Шумахер
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