Дуэн выбрал номер Райкконена для выступлений в «Ф-1»

Будущий пилот «Альпин» Джек Дуэн определился с номером в «Формуле-1».

Австралиец присоединится к французской команде в 2025 году и станет напарником Пьера Гасли .

Дуэн сообщил, что будет выступать под №7 – номером чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена.

«Мне очень хотелось выбрать номер, который я уже использовал, который что-то для меня значит. Я выступал под седьмым номером в 2019 году, а один из моих кумиров, Кими Райкконен , также пилотировал под этим номером», – объяснил Джек.

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