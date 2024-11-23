Дуэн выбрал номер Райкконена для выступлений в «Ф-1»
Будущий пилот «Альпин» Джек Дуэн определился с номером в «Формуле-1».
Австралиец присоединится к французской команде в 2025 году и станет напарником Пьера Гасли.
Дуэн сообщил, что будет выступать под №7 – номером чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена.
«Мне очень хотелось выбрать номер, который я уже использовал, который что-то для меня значит. Я выступал под седьмым номером в 2019 году, а один из моих кумиров, Кими Райкконен, также пилотировал под этим номером», – объяснил Джек.
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Альпин»
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