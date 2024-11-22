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Фредерик Вассер: «Ранее «Феррари» получала от ФИА подтверждение легальности защитной пластины»

Вассер высказался о директиве ФИА по использованию защитных пластин.

Перед Гран-при Лас-Вегаса ФИА выпустила новую техническую директиву, ограничивающую команды в использовании защитных пластин, снижавших износ планки под днищем. Как сообщалось, в ФИА отреагировали на жалобу, поданную «Ред Булл» после этапа в Бразилии.

Руководитель «Феррари» подтвердил, что им пришлось вносить коррективы в конструкцию планки под днищем после данной директивы.

«Да, нам пришлось менять конструкцию. При этом ранее мы получали от ФИА подтверждение того, что такая конструкция пластины легальна.

Думаю, мы правильно сделали, что не стали оспаривать решение ФИА, поскольку я хочу, чтобы мы были сосредоточены на борьбе в чемпионате и не отвлекались на подобные дискуссии. Но да, директива странная», – рассказал Вассер.

ФИА ужесточила использование пластин, защищающих планку под днищем, после жалобы «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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