Чжоу Гуаньюй: «Разрыв с «Заубером» стал облегчением. Хороший момент, чтобы провести год вне «Ф-1»

Чжоу со смешанными чувствами воспринял уход из «Ф-1».

Пилот «Заубера » Чжоу Гуаньюй прокомментировал новость о том, что он не будет выступать за швейцарскую команду в 2025 году.

Китайский гонщик и его напарник Валттери Боттас не заработали ни одного очка в нынешнем сезона и покинут «Формулу-1», их заменят пилот «Хааса » Нико Хюлькенберг и юниор «Макларена » Габриэл Бортолето.

«Я видел, что ситуация развивается не так, как хотелось бы мне, новость не стала неожиданностью. У меня все еще была беседа с Маттиа [Бинотто] на прошлой неделе, перед объявлением.

Когда все продолжает откладываться, ты понимаешь, что что-то готовится. Я немного шокирован, что не выбрали ни одного из гонщиков. Разумеется, у команды свое мнение.

Что касается меня, как бы ни хотелось остаться на решетке, это стало неким облегчением после такого сезона. Во второй части сезона я испытывал большие проблемы с болидом, с самим собой, с уверенностью на одном быстром круге, затем на протяжении большого количества гонок не было обновлений.

Это хороший момент, чтобы провести год вне решетки. Надеюсь, у меня все еще есть шанс на возвращение», – отметил Чжоу на Гран-при Лас-Вегаса.

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