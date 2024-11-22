Чжоу Гуаньюй: «Разрыв с «Заубером» стал облегчением. Хороший момент, чтобы провести год вне «Ф-1»
Пилот «Заубера» Чжоу Гуаньюй прокомментировал новость о том, что он не будет выступать за швейцарскую команду в 2025 году.
Китайский гонщик и его напарник Валттери Боттас не заработали ни одного очка в нынешнем сезона и покинут «Формулу-1», их заменят пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг и юниор «Макларена» Габриэл Бортолето.
«Я видел, что ситуация развивается не так, как хотелось бы мне, новость не стала неожиданностью. У меня все еще была беседа с Маттиа [Бинотто] на прошлой неделе, перед объявлением.
Когда все продолжает откладываться, ты понимаешь, что что-то готовится. Я немного шокирован, что не выбрали ни одного из гонщиков. Разумеется, у команды свое мнение.
Что касается меня, как бы ни хотелось остаться на решетке, это стало неким облегчением после такого сезона. Во второй части сезона я испытывал большие проблемы с болидом, с самим собой, с уверенностью на одном быстром круге, затем на протяжении большого количества гонок не было обновлений.
Это хороший момент, чтобы провести год вне решетки. Надеюсь, у меня все еще есть шанс на возвращение», – отметил Чжоу на Гран-при Лас-Вегаса.
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025
Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)
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